Preferido de Lula para substituir Gleisi gera fogo amigo no PT

Ao que depender de Lula, o amigo e prefeito de Araraquara, Edinho Silva, pode ser o novo presidente do PT. A coluna apurou, no entanto, que isso só será confirmado depois das eleições municipais deste ano. No quarto mandato à frente do executivo municipal, Edinho quer trabalhar para eleger a sua sucessora Eliana Honain.

Até lá, haverá muita especulação. O nome do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff tem sido ventilado também para um ministério, inclusive a Secom, do então ministro Paulo Pimenta que se afastou do cargo para assumir a nova pasta Extraordinária de Reconstrução do RS.

As possibilidades têm gerado muita dor de cotovelo de políticos próximos de Lula. O presidente tem recebido com frequência o prefeito no Palácio do Planalto. A aliados, Edinho tem dito que prefere disputar pela presidência do partido do que uma cadeira na Esplanada. Mas que gostaria que a decisão tivesse mais consenso dentro da própria legenda.

No fim do ano, passadas as eleições, a ideia do presidente é fazer também uma reforma ministerial. Lula tem demonstrado (até publicamente) muito desconforto com a atuação de algumas pastas. Outro ponto a ser melhorado é definir o rumo que o PT tomará, isso dará o tom do que deve vir na dança das cadeiras.