Prefeitura aciona Justiça contra Enel e Milei confirma a Lula vinda ao G20

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

A prefeitura de São Paulo entrou no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a Enel para exigir que o fornecimento de energia seja restabelecido imediatamente para todos os consumidores que estão sem luz desde a sexta-feira. Cerca de 200.000 pessoas continuam sem energia elétrica na capital paulista. A multa diária solicitada é de 200.000 reais em caso de descumprimento. De acordo com a prefeitura, a Enel não cumpre o plano anual de poda e não tem um plano de contingência condizente com a cidade de São Paulo.

A falta de eletricidade já gerou 1,65 bilhão de reais em prejuízos ao setor de serviços, o maior do PIB, e ao do varejo. Segundo a FecomercioSP, os cálculos consideram o faturamento que ambos os segmentos deixaram de registrar e as perdas brutas de sábado até segunda-feira.

O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmando sua participação na cúpula do G20, que será realizada no Brasil, em novembro. No documento, o argentino diz estar disposto a “contribuir com a presidência brasileira para o êxito da reunião”. Acompanhe o Giro VEJA.