Prefeito de Vinhedo fala sobre acidente aéreo da Voepass

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 13, entrevista o prefeito de Vinhedo (SP), Dario Pacheco (PSD), para falar sobre o acidente aéreo da Voepass, que matou 62 pessoas, na sexta-feira, 9.

O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes caiu em um condomínio no bairro Capela, no interior de São Paulo. Esse é o acidente aéreo com o maior número de vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007 no Aeroporto de Congonhas, quando houve 199 mortos.

As vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) às 11h58 com destino a Guarulhos (SP).

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h.

