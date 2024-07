O apelido de Paulo Guedes a candidata à prefeita Marina Helena

A candidata à prefeitura de São Paulo pelo Novo, Marina Helena, tem recebido um apoio importante nos bastidores da campanha: do seu ex-chefe Paulo Guedes. Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia, na gestão do ex-presidente Bolsonaro.

A economista trouxe integrantes da equipe que eram da pasta para o grupo de trabalho da campanha. O ex-secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, é o coordenador do plano de governo da candidata.

Os dois se falam com frequência e Guedes costuma chamar Marina de brave heart (coração valente) por conseguir dar conta do seu filho recém-nascido Theo, de apenas 4 meses, junto com a intensa agenda de uma campanha eleitoral. A candidata ainda é mãe de uma menina de 8 anos.

O nome de Marina e do seu vice Coronel Priel, também do Novo, foram oficializados em convenção do partido no domingo, 21.

Na última pesquisa Datafolha, no dia 5 deste mês, a candidata teve 5% das intenções de voto, ficando em sexto lugar no levantamento. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lideram empatados tecnicamente com 24% e 23%, respectivamente.