“Não gosto de fechar portas”, diz Marcos Pereira sobre apoio a Lula em 26

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou, em entrevista ao Amarelas On Air, que gostaria de apoiar um candidato à Presidência em 2026 que tivesse uma pauta mais liberal, de acordo com a política do partido, que não condiz com a linha do PT. Mas o deputado não descartou uma conversa com o governo do presidente Lula.

“Dificilmente apoiaria um candidato de centro-esquerda. Dificilmente. Mas não vou dizer que é impossível, porque eu sou da política pragmática. Não gosto de fechar as portas, né?” E relembra: “Alencar foi vice de Lula. A gente não pode negar a história, e foi candidato à reeleição no extinto PRB, hoje Republicanos. Então, a política dá muitas voltas, a vida e a política, principalmente a política”, concluiu.

O parlamentar, que comanda o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acredita que o ex-ministro de Bolsonaro não deve ser candidato em 2026. Segundo Marcos Pereira, o próprio governador já disse que quer disputar a reeleição e que também não vai migrar para o PL, partido do ex-presidente, como havia sido dito por integrantes da sigla.

1/6 A jornalista Marcela Rahal durante entrevista com o deputado federal, Marcos Pereira (Kaio Lakaio/VEJA) 2/6 O deputado federal, Marcos Pereira (Kaio Lakaio/VEJA) 3/6 A jornalista Marcela Rahal (Kaio Lakaio/VEJA) 4/6 O deputado federal, Marcos Pereira (Kaio Lakaio/VEJA) 5/6 A jornalista Marcela Rahal durante entrevista com o deputado federal, Marcos Pereira (Kaio Lakaio/VEJA) 6/6 O deputado federal, Marcos Pereira (Kaio Lakaio/VEJA)

Continua após a publicidade

Na sucessão à Câmara, o presidente do Republicanos, que desistiu da sua candidatura para lançar o líder do partido, Hugo Motta, como candidato, afirma que a relação do parlamentar com o governo vai “ser tranquila”, se Motta for eleito, e que não atuará de forma tendenciosa. Marcos Pereira ainda aposta que deva conquistar o apoio dos outros dois candidatos, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antonio Brito, do PSD, mas que já conta com amplo apoio na Casa.

Veja a entrevista na íntegra.