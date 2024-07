Ajuda federal ao RS “não chega como a propaganda mostra”, diz Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que o governo federal tem anunciado medidas de ajuda ao estado que não estão sendo cumpridas. A região foi palco de uma tragédia climática provocada por fortes chuvas que alagaram grande parte dos municípios gaúchos, em maio. As enchentes já mataram mais de 180 pessoas e ainda há desaparecidos.

Em entrevista ao Amarelas On Air, o tucano falou sobre o trabalho de reconstrução do estado, a parceria com o governo federal, a importância da suspensão da dívida do RS com a União e dos planos do PSDB para as eleições deste ano.

Leite mostrou descontentamento com as ações de ajuda do governo federal que, apesar de já terem sido anunciadas, ainda não chegaram. “Se sucederam vários anúncios por parte do governo federal, sempre com muitos bilhões sendo envolvidos nos anúncios e muita propaganda também. Muito comercial. Eu vejo diálogo, sensibilidade, vejo interesse em ajudar, mas a ajuda efetivamente não chega como a propaganda mostra. Isso incomoda porque está em descompasso com a vida real das pessoas”.

Veja a íntegra da entrevista concedida a jornalista Marcela Rahal, no programa Amarelas On Air, de VEJA.

