Musk dobra aposta com X e Marina Silva alerta para “terrorismo climático”

Nesta quinta-feira, 19, a Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as mudanças técnicas que tornaram o X novamente acessível no Brasil indicam “intenção deliberada” da rede social de desobedecer à ordem de bloqueio imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No comunicado, a agência – que é responsável por colocar em prática a suspensão de sites no país — informou que já identificou uma maneira de restaurar o bloqueio ao X, trabalhando em conjunto com as operadoras nacionais de internet e a empresa de serviços digitais CloudFlare, contratada pela rede social para burlar as barreiras judiciais.

Moraes determinou à empresa uma multa de R$ 5 milhões por dia por descumprimento da medida. O ministro ainda deu um prazo de 24 horas para que a plataforma dê explicação sobre sua representação legal no país, o que gerou a suspensão do X.

Sobre a crise climática que assola o país, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 19, que ‘cerca de 58% do território brasileiro está em seca’ e ‘um terço em seca severa’ e, portanto, são áreas vulneráveis ‘a grandes incêndios’. As queimadas têm atingido diversas regiões do país há semanas e afetando biomas como o Pantanal e a Amazônia. A ministra ainda disse que a situação atual é de “terrorismo climático”, na qual “as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar o problema”. Ela afirmou que o governo está “trabalhando com afinco para que isso não aconteça”. Acompanhe o Giro Veja.