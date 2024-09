Mulher confirma à PF ter sido vítima de assédio sexual por Silvio Almeida

Uma mulher confirmou em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, 11, que foi vítima de assédio sexual pelo ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, demitido do cargo após as denúncias confirmadas pela ONG Me Too Brasil. Entre as vítimas, estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

As informações ainda estão sob sigilo. A PF vai encaminhar a investigação preliminar para o Supremo Tribunal Federal que vai definir a instância que o caso será analisado, agora que o ministro perdeu o foro privilegio.

As denúncias foram reveladas pelo portal Metrópoles na última quinta-feira, 5. O presidente Lula decidiu demitir o ministro do cargo no dia seguinte. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que “considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual”. Silvio Almeida nega as acusações.