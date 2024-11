Ministra Anielle Franco fala sobre julgamento de assassinos de Marielle

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 5, entrevista a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, após condenação, na semana passada, dos assassinos da sua irmã Marielle Franco e de Anderson Gomes.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram responsáveis pela morte da vereadora, em 2018. Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão. Queiroz, a 59 anos e 8 meses. Os dois também terão ainda de pagar, juntos, uma indenização no valor de R$ 706 mil para cada uma das vítimas.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

