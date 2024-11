Justiça começou a ser feita, diz Anielle sobre sentenças no caso Marielle

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 5, que as primeiras condenações no caso de assassinatos da sua irmã Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes trazem “um sentimento de que a Justiça começou a ser feita”. Na semana passada, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz responsáveis pela morte da vereadora, em março de 2018, foram condenados. O primeiro recebeu pena de 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto o segundo, de 59 anos e 8 meses. Os dois também terão ainda de pagar, juntos, uma indenização no valor de R$ 706 mil para cada uma das vítimas.

“Ainda não é o ponto final. Ainda tem um pedaço bastante importante e significativo que é em relação aos mandantes”, disse a ministra, que também acredita que as primeiras sentenças podem ajudar com que outros crimes semelhantes não fiquem impunes.

“Essa sentença também é para outros ‘Ronnies e Élcios’ que existem por aí. O caso da Marielle traz uma coisa muito preocupante, mas trouxe uma certeza de uma impunidade muito grande nessa tríade que envolve política e pessoas que usam do poder que têm pra silenciar e tirar do caminho seus rivais políticos. Eu responderia sem sombra de dúvidas que sim”, salientou.

Anielle também foi abordada sobre as possíveis motivações do crime, o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa, que se aproximou da família após o crime, e sobre o legado deixado pela irmã, vereadora eleita em 2016 sob a pauta da defesa dos direitos humanos.

A edição do Ponto de Vista também abordou a eleição dos Estados Unidos. O enviado especial de VEJA aos EUA, Ricardo Ferraz, analisou o dia de votação no país.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Continua após a publicidade

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Continua após a publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Baixe o aplicativo de VEJA para Android e iOS gratuitamente nos links abaixo e fique por dentro das principais notícias do dia:

Aplicativo VEJA para Android

Continua após a publicidade

Aplicativo VEJA para iOS