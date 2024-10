Megaoperação contra bets e o candidato que mais subiu em SP

A Agência Nacional de Telecomunicações prepara um esquema para tirar do ar até 600 bets que estejam em situação irregular no país com o apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas. A informação foi dada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, em entrevista à rádio CBN. O titular da pasta ainda alertou para que os apostadores retirem o dinheiro que têm depositado nesses sites. No dia 16, a pasta, vinculada ao ministério, endureceu o processo de regularização das bets no país. As empresas tem até esta segunda-feira para cumprirem as novas regras. A partir de amanhã, as lojas online de apostas que estiverem irregulares já ficam impedidas de oferecerem o serviço, mas os consumidores poderão resgatar o dinheiro em até 10 dias.

Em nova pesquisa divulgada pela Atlas Intel para a prefeitura de São Paulo, o candidato Guilherme Boulos do PSOL aparece liderando com 29,4%, em seguida vem Pablo Marçal do PRTB com 25,4%, ultrapassando o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que registrou 22,9% das intenções de voto. Os três primeiros colocados cresceram em relação a última pesquisa, mas o coach foi o que mais subiu com 5 pontos percentuais. Tabata Amaral do PSB aparece com 11,9% e José Luiz Datena do PSDB com 3,2%.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização de uma nova audiência de conciliação para discutir regras para dar mais transparência as emendas de relator e comissão. A reunião está marcada para o dia 10 de outubro. Dino também deve decidir sobre um pedido de retomada de obras em andamento que foram feitas com dinheiro de emendas. Acompanhe o Giro Veja.