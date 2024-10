Marçal rejeita apoio a Nunes e prevê vitória de Boulos em São Paulo

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 9, uma PEC que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal. A medida impediria que ministros de forma monocrática suspendam atos dos presidentes da República, do Congresso e da Câmara ou a eficácia de lei. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e depois ser aprovada em dois turnos na Casa.

A Agência Nacional de Telecomunicações pediu às operadoras que liberem o acesso à rede social X, após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. A plataforma estava suspensa havia 39 dias, por descumprimento de decisões judiciais. Com o pagamento de multas, o cumprimento de bloqueio de determinados perfis e a indicação de uma representação do X no Brasil, o magistrado decidiu restabelecer a rede social. Parte dos usuários já consegue acessar, mas o processo todo pode levar mais algumas horas para ser concluído.

O ex-candidato Pablo Marçal, do PRTB, informou que não apoiará a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, no segundo turno das eleições municipais. O ex-coach condicionou o apoio a um pedido de desculpas do emedebista, do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Bolsonaro. Marçal disse ainda que queria derrotar a extrema esquerda, mas que provavelmente Guilherme Boulos vai ganhar a eleição. Acompanhe o Giro VEJA.