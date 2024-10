Lula faz apelo aos países em guerra e Venezuela tenta entrar no Brics

O presidente Lula discursou nesta quarta-feira, 23, por videoconferência durante reunião na cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, e defendeu novamente que o bloco avance nas discussões sobre o uso de uma moeda comum nas transações entre os países do bloco. Segundo o petista, essa discussão não pode ser mais adiada. O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia e China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Lula também também criticou a “insensatez” de Israel na guerra contra o Hezbolah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, que, segundo ele, se tornou o “maior cemitério de crianças e mulheres no mundo”. O presidente ainda ressaltou a necessidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas não mencionou o anfitrião do encontro, Vladimir Putin.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou na terça ao encontro para tentar negociar a adesão do seu país ao bloco. O Brasil acredita que não é o momento ideal para a entrada do país vizinho, devido às tensões provocadas pela contestada eleição presidencial que o reelegeu presidente da Venezuela. A Rússia, que busca fortalecer o relacionamento com Caracas e outros países, é a favor da entrada do país ao bloco.

Lula, que participou de forma virtual do encontro, teve que cancelar a viagem à Rússia após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. A primeira dama Janja afirmou hoje que o presidente voltará a trabalhar no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. No acidente doméstico, ele bateu a nuca e precisou levar cinco pontos no local do ferimento. Acompanhe o Giro VEJA.