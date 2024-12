Lula é submetido a novo procedimento e pesquisa mostra cenário para 2026

O presidente Lula foi submetido nesta manhã a um novo procedimento cirúrgico para impedir mais sangramentos, após sofrer uma hemorragia intracraniana. O petista se recupera na UTI do Hospital Sírio Libanês, passa bem e a previsão da equipe médica é de que Lula receba alta hospitalar no início da semana que vem.

Na Câmara, o presidente Arthur Lira tem feito uma força-tarefa para conseguir aprovar os projetos do pacote de ajuste de gastos e da reforma tributária. Para isso, o parlamentar decidiu cancelar todas as sessões de comissões que aconteceriam antes do recesso parlamentar.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira mostra um cenário favorável para o PT nas próximas eleições. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceriam em todos os cenários pesquisados contra a direita, incluindo o ex-presidente Bolsonao, os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o coach Pablo Marçal. No cenário entre o petista e Bolsonaro, o atual presidente venceria a disputa com 51% dos votos ante 35% do ex-chefe do Executivo. Acompanhe o Giro VEJA.

