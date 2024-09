Governo corre contra epidemia de bets e incêndios avançam sem fiscalização

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, mostrou preocupação com o avanço das apostas online entre beneficiários do Bolsa Família. Em entrevista ao Três Poderes, de Veja, ele afirmou que o programa social “não pode perder o seu objetivo”, e frisou que o benefício social é para superar a fome. O governo agora estuda medidas para impedir que esse dinheiro seja utilizado para apostas. Na quarta-feira, o Banco Central divulgou uma nota técnica apontando que os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets, via Pix em agosto. A média dos gastos foi de R$100 por CPF. O problema vem sendo tratado como uma epidemia nacional com impactos financeiros, sociais e mentais. Na semana que vem, o governo federal vai divulgar novas regras de regulamentação das bets.

Reportagem de capa da revista Veja desta semana mostra que de cada dez multas ambientais, apenas uma é paga. De todo o valor cobrado das punições, pouco mais de 1% entra nos cofres públicos. A falta de penas efetivas ajuda a alimentar o atual cenário que estamos vivendo com os incêndios consumindo áreas verdes pelo país. Cerca de 80% do território brasileiro chegou a ser tomado pela fumaça nesta semana, segundo o Inpe. As chamas já destruíram 5 milhões de hectares de mata, uma área equivalente a de países como Holanda e Suíça. Acompanhe o Giro Veja.