Governadores de oposição bem avaliados e o desempenho de Lula

Pesquisa Genial/Quaest mostra que os governadores de oposição ao governo Lula estão bem avaliados. Ronaldo Caiado, que comanda o estado de Goiás, aparece melhor avaliado, com 64%, seguido de Ratinho Jr com 52%, no Paraná. Depois, em São Paulo, Tarcísio de Freitas com 25% e Romeu Zema, de Minas Gerais, com 23%. O levantamento feito entre os dias 4 e 7 de abril também questionou quais áreas estão piores de cada estado. Mais detalhes da pesquisa, avaliação do governo federal e a entrevista de Ricardo Cappelli a VEJA são os destaques do Giro VEJA.