Fora da agenda, Lula se reúne com representantes de agências de risco

O presidente Lula se reúne na manhã desta segunda-feira, 23, com representantes das principais agências de risco Standard & Poors e Moody’s, em Nova York. A coluna apurou que o encontro, que não está na agenda oficial da presidência, seria para buscar o grau de investimento do Brasil para o título de bom pagador. Na prática, a mudança destravaria o investimento de capital estrangeiro para o país.

Neste domingo, o ministro da Fazenda, que também participa da reunião, disse a jornalistas que o país está recuperando os degraus que foram perdidos e que a expectativa do governo é subir “mais um degrauzinho na busca pelo grau de investimento”, no ano que vem.

Em junho, a agência Moody’s alterou a perspectiva do Brasil de “estável” para “positiva”, ficando em Ba2, portanto, dois degraus abaixo do chamado “investment grade”. Na S&P, a agência elevou em dezembro do ano passado a nota de crédito de BB- para BB, com perspectiva estável, também abaixo do selo de bom pagador.