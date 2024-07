Ex-embaixador fala sobre resultado das eleições na Venezuela

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e especialista em relações internacionais, é o convidado do Ponto de Vista, da Veja, nesta terça-feira, 30. Barbosa comenta o resultado das eleições na Venezuela.

Para o especialista, a indefinição em torno das eleições no país testará a política externa do governo Lula. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) informou na segunda-feira, 30, que Nicolás Maduro foi o vencedor das eleições presidenciais, mas o resultado é contestado pela oposição e por órgãos internacionais.

A líder da oposição no país, María Corina Machado, afirma ter provas incontestáveis da vitória do candidato Edmundo González.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia com o colunista Robson Bonin.

