Em meio a crise, Tarcísio recua e admite erro sobre câmeras na PM

Após a crise de segurança gerada pela Polícia Militar em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas admitiu equívoco e disse que estava completamente errado sobre o uso de câmeras corporais nos policiais e de que está convencido de que é preciso ampliar a utilização do equipamento para proteger a sociedade. O ex-ministro de Bolsonaro afirmou também que o policial que jogou um homem da ponte durante uma abordagem será expulso da corporação. O soldado foi preso nesta quinta-feira em uma investigação da Corregedoria da PM.

Em meio ao avanço para fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o projeto de acordo comercial entre o bloco europeu e os países do Mercosul é “inaceitável”. Macron acredita que o tratado vai prejudicar o setor agrícola doméstico. A presidente da União Europeia está em Montevidéu para participar da cúpula do Mercosul, onde o acordo pode finalmente sair do papel após 25 anos de negociações. Nas redes sociais, Ursula afirmou que a linha de chegada do tratado está à vista. Acompanhe o Giro Veja.