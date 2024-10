Em meio a bombardeios, governo decide resgatar brasileiros no Líbano

Após anúncio do governo federal de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, 3 mil pessoas já demonstraram que querem voltar para o Brasil. Segundo o Itamaraty, o planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto da capital, Beirute, que está aberto. A ideia do governo é que um primeiro avião da FAB já chegue ao país no próximo fim de semana. Dois brasileiros morreram em ataques realizados por Israel contra o grupo Hezbollah. A guerra já deixou mais de mil mortos, entre crianças e mulheres. Nesta terça-feira, o Irã, apontado como principal financiador da milícia libanesa, lançou uma série de mísseis contra Israel.

Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é urgente tomar providências para restringir a publicidade de casas de aposta online. O auxiliar de Lula ainda falou que a tendência do presidente é vetar o uso de recursos do Bolsa Família para apostas online, mas que ele ainda deve ouvir outros ministros. A medida também foi defendida pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em entrevista a Veja. Dados mostram que 5 milhões de beneficiários do programa usaram o recurso em bets, apenas em agosto, com gasto médio de R$100 por pessoa. Lula deve se reunir com ministros na próxima quinta-feira para bater o martelo sobre a questão.

Em entrevista ao Ponto de Vista, de Veja, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, autor de um Projeto de Lei que regulamenta o funcionamento das bets no país, afirmou que o governo ‘subestimou’ a força das propagandas dos sites de apostas esportivas e que a quantidade de apostadores no país é um fator ‘grave’. Uma pesquisa divulgada, nesta terça-feira, pelo Instituto DataSenado mostra que 22 milhões de pessoas apostaram em bets em todo o país, nos últimos 30 dias. Entre os entrevistados que realizaram apostas, 62% são do sexo masculino. Acompanhe o Giro VEJA.