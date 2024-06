Em busca de espaço, mulheres parlamentares do G20 se reúnem pela 1ª vez

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Pela primeira vez, o grupo de mulheres parlamentares de países-membros do P20, fórum legislativo do G20, vai se reunir para debater justiça climática e desigualdades. O objetivo do encontro também é ampliar o debate sobre a participação de mulheres no legislativo.

Como o Brasil será a sede do G20 neste ano, o evento acontecerá no país, nos dias 1º, 2 de julho, em Alagoas. 171 parlamentares de vários países vão participar.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, que preside o P20, fará a cerimônia de abertura, que deve contar também com a segunda-secretária da Mesa Diretora da Casa, deputada Maria do Rosário e com a coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva e outras autoridades.

À coluna, Lira falou sobre a importância do evento que acontecerá no Brasil. “O inédito encontro de Maceió é um grande passo para a discussão da presença da mulher na política em todo o planeta. É uma alegria especial Maceió sediar o encontro, o primeiro das parlamentares mulheres, onde elas poderão discutir questões como a inserção feminina no debate público na política”, afirmou.

A reunião terá também representantes da União Europeia, ONU, ONU Mulheres e Mercosul. Segundo ranking da Inter-Parliamentary Union, o Brasil é um dos países com menos representatividade de mulheres no parlamento. De 193 países, o país aparece no 131º lugar. Na América Latina, está à frente apenas de Belize e Haiti.