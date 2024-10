Diretor da AtlasIntel: Agressão de Datena faz Marçal ‘ser mais conhecido’

O diretor de análise política da AtlasIntel, Yuri Sanches, afirmou em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 17, que o episódio da cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura no último domingo 15 pode fazer o coach ‘ser mais conhecido’. Para ele, o caso não tende a alterar os números das próximas pesquisas sobre a corrida para a prefeitura de São Paulo.

“Eu acredito que vai se manter uma tendência do que já estava acontecendo: a candidatura de Datena derretendo e, pro lado do Marçal, acho que se mantém uma estabilidade no sentido de a gente continuar observando o crescimento dele. Acho que esse episódio ajuda a manter o momento pra ele, a manter uma estabilidade, um crescimento que ele já vinha tendo”, afirmou Sanches, que falou que o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) pode ser beneficiado por conta do imbróglio.

O analista ponderou que a ‘dramatização excessiva’ após a agressão pode ser ruim para o coach, uma vez que ‘as ofensas’ dele ‘eram muito nítidas e fortes’. “Acho que a reação do Datena, acho que existe essa compreensão, que por mais errada que tenha sido, ele tava defendendo a própria honra por se sentir ofendido”, disse. “Acho que existe essa compreensão de que a corda foi esticada de uma forma muito grande, que Pablo Marçal passou dos limites e de alguma forma ele deveria ser contido”, acrescentou.

“Pesa muito a forma como Pablo Marçal vinha conduzindo os debates e vem conduzindo. De certa forma, isso também vai levando a situação toda a um limite. Desrespeito tem limite e acho que essa parte do cáculo que algumas pessoas podem fazer”, concluiu Sanches.

Diversas pesquisas eleitorais estão previstas para serem divulgadas nesta semana, e o cenário de triplo empate entre Guilherme Boulos (PSOL), Nunes e Marçal segue sendo percebido pela maioria dos institutos de pesquisa.

