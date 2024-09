Deputados pedem convocação de Silvio Almeida após denúncias de assédio

Um requerimento assinado pela deputada Rosângela Moro (União-SP), que conta com mais 11 assinaturas de parlamentares, pede a convocação do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para dar explicações sobre as recentes denúncias de assédio sexual no plenário da Câmara.

“Ele precisa prestar esclarecimentos imediatamente sobre essas denúncias gravíssimas. Quem deveria proteger os direitos humanos, não pode ser acusado de violá-los”, afirmou.

Após reportagem do Metrópoles, a ONG Me Too informou ter recebido denúncias contra o chefe da pasta. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também teria sido vítima, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

O ministro nega as acusações. “Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro”, disse o ministro nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 6, o presidente Lula afirmou que “alguém que pratica assédio, não vai ficar no governo”, mas ressaltou que Almeida tem o direito da presunção de inocência e de se defender.