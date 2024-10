Como foi o jantar com empresários promovido por Salles para Marçal

“Todo mundo saiu daqui dizendo que vai votar nele”, disse à coluna o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) sobre a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo. O ex-ministro de Bolsonaro fez um jantar em apoio ao coach com mais de 120 empresários de vários setores da economia, na noite desta terça-feira, 1º.

A ideia do encontro era apresentar Marçal para que explicasse seus planos para a cidade, caso seja eleito. Segundo Salles, todo mundo gostou do candidato do PRTB pela simplicidade, franqueza e por ele ter respondido a todas as perguntas. O coach também foi questionado sobre sua condenação por ter participado de uma quadrilha de fraude bancária. Marçal respondeu dizendo que está pagando por ter “trabalhado para uma pessoa errada”.

O candidato também disse aos convidados que não tinha conhecimento em todas as áreas e que, por isso, escolheria nomes técnicos. Já foram anunciados cinco secretários que fariam parte do seu governo. Empresários que gostaram do discurso já começaram a doar para a campanha de Marçal.

Estratégia semelhante a essa foi usada pelo ex-presidente Bolsonaro quando, por exemplo, dizia que não entendia de economia e nomeou Paulo Guedes, um nome do mercado, para comandar a pasta. O ex-capitão, no entanto, apoia (pelo menos oficialmente) o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), mas tem mostrado resistência a participar da campanha do emedebista.