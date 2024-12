Bolsonaro “pode surpreender a todos”, diz Valdemar sobre candidato do PL

Em meio às especulações sobre quem poderá ser o candidato do PL no lugar do ex-presidente Bolsonaro, o filho 03 do capitão chegou a dizer que pode ser o plano B, caso o pai não possa se eleger. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, diz à coluna que o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro passou a circular pelo fato dele estar se destacando e não por uma escolha já definida pelo ex-presidente.

Mas Valdemar ressalta que quem irá bater o martelo sobre o nome do candidato que disputará a eleição presidencial em 2026 será o Bolsonaro, caso não consiga reverter a sua inelegibilidade na justiça e com uma anistia aprovada pelo Congresso.

O presidente do PL disse que ainda não tem nada definido. “Depois que ele escolheu Tarcísio para São Paulo, ele pode surpreender a todos novamente. Mas acredito na candidatura dele [Bolsonaro]”, afirmou.

