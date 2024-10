Apagão em SP mobiliza governo federal e ministro ataca Nunes

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu três dias para a Enel restabelecer a energia em São Paulo após os temporais que atingiram a região na última sexta-feira, 11. Silveira também anunciou a criação de uma força-tarefa para auxiliar a empresa nos trabalhos de manutenção. Atualmente, existem 1.400 funcionários atuando para mitigar o problema, e o governo federal vai ampliar para 2.900 pessoas. O titular da pasta ainda disse que as distribuidoras de energia serão penalizadas se não adotarem medidas para minimizar os efeitos de eventos climáticos extremos no fornecimento de energia.

O ministro voltou a fazer críticas ao prefeito Ricardo Nunes, a quem chamou de propagador de “fake news” e afirmou que mais de 50% dos episódios de queda de energia foram causados por queda de árvores em sistemas de “média e baixa tensão”. Cerca de 400.000 pessoas ainda seguem sem luz em São Paulo. A Enel afirmou que cumprirá o prazo de três dias dado pelo ministro Alexandre Silveira para o restabelecimento de energia na capital paulista.

No destaque internacional, a Ucrânia pediu ao Brasil que prenda o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele decida ir ao encontro de líderes da cúpula do G20. O Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin por crime de guerra depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. O país reafirma que, se a prisão não acontecer, corre-se o risco de se criar um precedente no qual os líderes acusados de crimes podem viajar impunemente. Acompanhe o Giro VEJA.