A cautela do Brasil em relação ao resultado das eleições na Venezuela

O governo brasileiro tem adotado cautela em relação ao resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que apontou a reeleição do presidente Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. O resultado foi contestado pela oposição que acusa o órgão, dominado pelo chavismo, de não disponibilizar as atas de todas as seções eleitorais. O candidato Edmundo Gonzalez teve 44,2%.

Nesta manhã, o Itamaraty divulgou uma nota, sem reconhecer nenhum candidato até o momento, dizendo que acompanha com atenção o processo de apuração. “[O governo brasileiro] Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”.

Existe um temor neste momento para que não seja dado nenhum passo em falso. O Palácio do Planalto tem um importante papel na América do Sul e qualquer movimento pode ser interpretado como apoio a um regime ditatorial, caso tenha havido fraude no sistema eleitoral. O Brasil diz que quer esperar as atas das seções eleitorais.

O então aliado do presidente Lula radicalizou o discurso as vésperas da eleições dizendo que poderia haver banho de sangue, caso ele não vencesse as eleições. O que obrigou o petista a reagir, e falou que estava assustado com a declaração.

O governo vem ganhando tempo. A situação começa a ficar insustentável para continuar apoiando Maduro, acusado de atacar eleitores e fiscais no dia do pleito. Além disso, antes do dia da votação, opositores foram impedidos de disputar as eleições.

Estados Unidos pedem transparência e ainda não reconhecem resultado. O mundo está de olho no resultado da eleições venezuelanas. Lula terá que pesar tudo isso na balança na hora de se posicionar. Mas corre o grande risco de apoiar novamente um ditador.