A carta na manga do Supremo contra pautas anti-STF

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Ministros do Supremo Tribunal Federal apostam em uma solução alternativa para barrar pautas que tramitam no Congresso que limitam os poderes da Suprema Corte. Nesta quarta-feira, 9, a CCJ da Câmara aprovou uma PEC que restringe decisões monocráticas no STF.

No mês passado, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) entrou com uma ação que pede a interrupção do andamento da proposta na Casa. O argumento é que o projeto fere a cláusula pétrea da Constituição, que determina a independência entre os Poderes e que, portanto, não pode ser alterada.

Ainda tem algumas etapas antes que a PEC passe a valer. Falta passar por uma comissão especial e depois ser aprovada em dois turnos com, no mínimo, 308 votos favoráveis em cada votação.

O relator responsável pelo mandado de segurança contra a proposta é o ministro Kássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, mas que tem tentado se afastar do bolsonarismo. Cabe ao magistrado definir quando vai julgar o recurso que poderia suspender o projeto.