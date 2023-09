Vitória: prefeito do Republicanos lidera e pode ter novo duelo com o PT

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), desponta como favorito a obter um novo mandato em 2024, mas para isso poderá ter que reeditar o duelo que travou com o PT em 2020 pela disputa da capital do Espírito Santo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a sondagem, no principal cenário, Pazolini tem 33,1% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito João Coser (PT), que tem 20,4% — a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dois foram finalistas do segundo turno em 2020, quando Pazolini venceu com 58,5% dos votos válidos, apesar de ter ficado boa parte da eleição atrás do petista nas pesquisas.

Na sequência, aparecem os deputados estaduais Capitão Lucinio Assumção (PL), com 11,0%, e Camila Valadão (PSOL), com 9,2%, e o ex-prefeito Luiz Paulo Velloso Lucas (PSDB), com 9,0% — os três estão empatados entre eles dentro da margem de erro.

Por fim, aparece o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSDB), com 1,4%. Entre os entrevistados, 9,9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 6,1% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 720 eleitores da capital do Espírito Santo entre os dias 14 e 17 de setembro.

