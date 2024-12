Vídeo: onze vítimas registram BOs após arrastão em bar tradicional de SP

Pelo menos onze pessoas registraram boletins de ocorrência após serem vítimas de um arrastão ocorrido no último sábado, 30, em um bar tradicional no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores (assista ao vídeo abaixo).

A ação criminosa ocorreu no bar Rei das Batidas, situado à Avenida Waldemar Ferreira e fundado em 1970. Em imagens que circulam na internet, é possível ver o momento em que bandidos encapuzados saem de um carro preto, que para à porta do estabelecimento com farol e motor ligados, e invadem o local agredindo os clientes.

Armados, os criminosos ameaçam as pessoas no bar e levam celulares e outros pertences. Em meio à confusão generalizada, cadeiras são derrubadas e alguns clientes se escondem debaixo das mesas. Segundo um proprietário do estabelecimento, crimes desta natureza não são comuns na região. Nada foi roubado do caixa.

Nota da SSP

Leia, a seguir, o comunicado enviado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado sobre o ocorrido:

“O caso é investigado pela CERCO da 3ª Seccional, que analisa imagens de câmeras de segurança, entre outras diligências, visando identificar e prender os autores. Na noite do sábado (30), criminosos encapuzados desceram de um veículo e anunciaram o roubo em um estabelecimento comercial, na Avenida Waldemar Ferreira, no Butantã, zona oeste da capital. Os suspeitos subtraíram pertences de diversas pessoas e até o momento 11 boletins de ocorrência foram registrados pelas vítimas.”