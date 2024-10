Vantagem de Nunes cai de 12 pontos para 9 em uma semana, diz Quaest

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 44% das intenções de voto contra 35% do seu adversário, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), na reta final do segundo turno da eleição, segundo pesquisa divulgada pela Quaest nesta quarta-feira, 23. Entre os entrevistados, 19% afirmaram que irão votar em branco ou nulo ou não irão votar e 2% se disseram indecisos.

A diferença entre Nunes e Boulos caiu na última semana, segundo o instituto. Na semana passada, o prefeito tinha 45% das intenções de voto, enquanto o deputado tinha 33% — ou seja, a distância, que era de doze pontos, passou a ser de nove.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Nunes tem 36% (era 38% na semana anterior), contra 29% de Boulos (tinha 28%). Nesse cenário, 36% não souberam apontar um candidato.

Eleitores de Marçal e Tabata

Entre quem votou em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 79% dizem que votarão em Nunes (eram 74% na última pesquisa), enquanto entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), 62% afirmam que vão escolher Boulos (contra 54% na semana passada). O psolista tem 7% dos votos dos eleitores do coach, enquanto o emedebista, 19% dentre os que escolheram a deputada federal no primeiro.

Rejeição

Boulos segue com a rejeição maior do que Nunes. Dentre os entrevistados, 36% disseram conhecer e ter uma imagem negativa sobre o atual prefeito, enquanto 40% disseram conhecer e ter uma imagem negativa do deputado do PSOL.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de outubro, com 1.200 eleitores na cidade de São Paulo, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-06257/2024.