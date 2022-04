União Brasil vai comandar duas das comissões mais importantes do Congresso

Recém-criado a partir da fusão entre PSL e DEM, o União Brasil vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, a mais importante da Casa. O acordo para que o partido indique o presidente da CCJ foi anunciado nesta terça-feira, 12, pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL). A comissão é a responsável por analisar a constitucionalidade de todos os projetos legislativos propostos pelos deputados.

Ainda conforme Lira, o União Brasil vai ocupar também a presidência da Comissão Mista de Orçamento, considerada a mais importante do Congresso.

No caso da CCJ, a indicação pelo partido faz parte de um acordo fechado por Lira para que o PSL ocupasse a direção do colegiado. A sigla foi uma das que apoiaram sua eleição, em 2021, e perdeu boa parte de sua bancada, com a migração dos deputados bolsonaristas rumo ao PL e a outros partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro. O novo nome substituirá a deputada Bia Kicis (DF), uma das bolsonaristas que migraram do PSL ao PL.

De acordo com Arthur Lira, os comandos das demais comissões permanecerão sob os partidos que os ocuparam ao longo do ano passado. Trocas “bilaterais” entre as legendas são consideradas. Os nomes dos deputados que presidirão as comissões temáticas da Câmara devem ser divulgados nesta quarta-feira, 13.