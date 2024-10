Últimas pesquisas colocam direita bolsonarista sob alerta em nove capitais

A menos de uma semana da votação decisiva para o segundo turno, diversos candidatos alinhados à direita bolsonarista viram o sinal de alerta acender depois da última rodada de pesquisas feitas pela Quaest, nesta semana.

Em nove capitais, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro — incluindo aqueles que terminaram à frente na contagem de votos do primeiro turno — estão em desvantagem no segundo ou viram seus rivais crescerem nesta etapa da campanha e chegar, no mínimo, à situação de empate técnico.

A única capital em que a direita bolsonarista lidera fora da margem de erro é Aracaju: a vereadora Emília Corrêa (PL) tem 52% dos votos ante 32% de Luiz Roberto (PDT). No primeiro turno, ela teve 41,62% dos votos válidos ante 23,86% do adversário, que é apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja abaixo a dificuldade da direita bolsonarista em outras capitais:

Belo Horizonte

Quem disputa o segundo turno? O deputado federal Bruno Engler (PL) e o prefeito Fuad Noman (PSD).

Curitiba

Quem disputa o segundo turno? A jornalista Cristina Graeml (PMB), alinhada a Bolsonaro, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD).

Fortaleza

Quem disputa o segundo turno? O deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT).

João Pessoa

Quem disputa o segundo turno? O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), e o prefeito Cícero Lucena (PP).

Cuiabá

Quem disputa o segundo turno? O deputado federal Abílio Brunini (PL) e o deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

Goiânia

Quem disputa o segundo turno? Os ex-deputados Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil).

Belém

Quem disputa o segundo turno? O deputado federal Eder Mauro (PL) e o deputado estadual Igor Normando (MDB).

Palmas

Quem disputa o segundo turno? Os deputados estaduais Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos).

Manaus

Quem disputa o segundo turno? O deputado federal Alberto Neto (PL) e o prefeito David Almeida (Avante).

