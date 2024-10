Tucano pode liquidar disputa no 1º turno na quinta maior cidade de SP

O ex-secretário municipal de Saúde Gilvan Júnior (PSDB) lidera com folga a disputa pela prefeitura de Santo André, cidade do Grande ABC que é a quinta maior do estado (780 mil habitantes), segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 2. O tucano marca 46,3% das intenções de votos e é seguido por um cenário de empate técnico triplo pela segunda posição, em que Bete Siraque (PT) tem 13,4%, Eduardo Leite (PSB) aparece com 13% e Luiz Zacarias (PL), 12,1%. A margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais para mais e para menos.

Em um terceiro pelotão aparecem os candidatos Coronel Sardano (Novo), com 2,8% das intenções de votos, e Clenilza Panato (PCO), com 0,6%. Entre os entrevistados 6,5% disseram que iriam votar em branco ou nulo, e 5,4% não souberam responder.

Na comparação com o levantamento divulgado pelo mesmo instituto em setembro, Gilvan foi o único candidato que teve crescimento fora da margem de erro no período. No mês passado, o tucano tinha 40,4% e ganhou quase seis pontos entre os dois levantamentos.

Já Bete Siraque manteve em outubro os mesmos 13,4% registrados em setembro. Eduardo Leite oscilou positivamente dentro da margem, de 12,1% para 13,0%. No mesmo período, Zacarias oscilou negativamente, indo de 13,4% para 12,1%.

Nos chamados “votos válidos”, quando não são contados os percentuais dos eleitores que disseram votar em branco ou nulo, ou não souberam responder, Gilvan marca 52,6% — o que seria suficiente para lhe dar a vitória no primeiro turno –, enquanto Bete Siraque tem 15,2%, Eduardo Leite, 14,7%; e Luiz Zacarias, 13,7%.

Rejeição

No quesito rejeição, Bete Siraque lidera com 39,6%, quatro pontos percentuais a mais que o registrado por ela em setembro. Coronel Sardano é o segundo mais rejeitado, com 16,3%, e é seguido por Luiz Zacarias (15,5%), Gilvan (13,5%), Clenilza (12,1%) e Eduardo Leite (12,0%).

Candidato apoiado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que está em seu segundo mandato consecutivo e não pode se candidatar, Gilvan se beneficia da alta taxa de aprovação da administração municipal. Entre os entrevistados 78,3% aprovam a gestão de Serra, e 18% desaprovam – 3,7% não souberam responder.

O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores de Santo André entre os dias 26 e 30 de setembro de 2024. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº º SP-08815/2024.