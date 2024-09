Três nomes empatam na disputa pelo comando da maior cidade do Nordeste

A cada semana, torna-se mais acirrada a disputa pela prefeitura de Fortaleza, quarta cidade mais populosa do Brasil e a maior do Nordeste. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas, o cenário na capital do Ceará é de indefinição entre quatro candidatos.

O deputado federal André Fernandes (PL) aparece numericamente à frente, com 25,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 22,1%, e pelo ex-deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), com 20,8%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação na capital cearense é de empate técnico triplo na liderança da corrida.

Na sequência, surge o nome do atual prefeito, José Sarto (PDT), com 15,6% do eleitorado. No limite da margem de erro, o mandatário está isolado de Fernandes, mas também empata tecnicamente na segunda colocação com Leitão e Wagner.

Os demais candidatos no ranking, empatados na terceira posição, são: Eduardo Girão (Novo), com 3,1%; Técio Nunes (PSOL) e Zé Batista (PSTU), ambos com 0,3%; e Chico Malta (PCB) e George Lima (Solidariedade), com 0,1% cada. Votos brancos e nulos totalizam 6,8%, e outros 5,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Ex-favorito, Wagner recua

Até o início do período de campanha, Capitão Wagner era considerado o favorito na disputa e aparecia com larga vantagem sobre os adversários na capital. Contudo, desde o levantamento publicado pelo Paraná Pesquisas em agosto, o ex-parlamentar deslizou mais de 10 pontos percentuais e perdeu a liderança, caindo à terceira posição numérica na tabela.

Continua após a publicidade

Outro candidato que vem registrando queda livre na popularidade é o prefeito José Sarto — no mesmo período de aproximadamente um mês, o mandatário de Fortaleza e aliado do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), recuou 4,5 pontos percentuais e foi empurrado para fora do empate técnico na liderança.

Na direção oposta, André Fernandes, candidato apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, avançou 8,9 pontos e aparece na pesquisa divulgada hoje, pela primeira vez, numericamente à frente dos rivais. A maior escalada na popularidade eleitoral foi de Evandro Leitão, aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Fortaleza, que disparou mais de 12 pontos no mesmo intervalo.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Fortaleza entre os dias 19 e 22 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-07574/2024.