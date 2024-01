Tempestades devem atingir maior parte do Sul e Sudeste no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas e tempestades para a maior parte das regiões Sul e Sudeste do país a partir desta sexta-feira, 19. As condições climáticas desfavoráveis devem atingir mais de 1.900 municípios entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

De acordo com o Inmet, as regiões mais afetadas se estendem por toda a costa do Paraná e Santa Catarina, além de trechos do Litoral Sul paulista e do Litoral Norte gaúcho. Nestas áreas, existe alto risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica, com fortes rajadas de vento variando entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Além das zonas litorâneas, existe um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo o território paranaense e catarinense, abrangendo também o norte do Rio Grande do Sul, interior paulista, boa parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro e uma faixa ao longo da divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul.

Também nesta sexta-feira, o boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que existe risco moderado de deslizamentos de terra, alagamentos urbanos e alta do nível de rios nos litorais de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, afetando ainda os interiores paranaense e catarinense e a Zona da Mata mineira.

Previsão de chuvas nas capitais

De acordo com o Climatempo, a sexta-feira deve ser de chuva moderada a forte nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Belém, Palmas, Macapá, Salvador e São Luís.

Além das regiões Sul e Sudeste, o Inmet emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em uma extensa faixa entre o Centro-Oeste e o Norte do país, incluindo a totalidade dos estados de Rondônia, Amapá e Acre, quase todo o território do Tocantins, boa parte do Amazonas, Pará e Mato Grosso e o norte de Goiás.