Tarcísio, Zema e tucanos vão se encontrar com Lula em Brasília

Governadores de todas as regiões do país já se deslocam a Brasília para participar da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com chefes dos Executivos estaduais . Previsto para as 18h, o encontro servirá, dentre outros propósitos, para discutir ações conjuntas a fim de evitar que atos golpistas e terroristas, articulados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, se alastrem pelo país.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, anunciou na tarde desta segunda-feira, 9, que participará presencialmente do encontro na capital federal. Inicialmente, o ex-ministro de Bolsonaro havia afirmado que não participaria devido a outra agenda no estado.

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e os tucanos Raquel Lyra (Pernambuco), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) também confirmaram presença. “Como governadores, temos responsabilidade, em nossos estados, de manter a ordem. Nossas polícias estão preparadas para conter qualquer tipo de agressão”, publicou Leite.

Outros governadores que são aliados a Lula já haviam anunciado a ida a Brasília para a reunião, entre eles o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT).