Tarcísio usa IA para ter Musk como garoto-propaganda de projeto do governo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aproveitou a alta popularidade digital de Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), para “surfar” na onda e promover o seu projeto que visa transferir a sede do governo paulista para o centro da cidade de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 16, Tarcísio publicou nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) em que aparece ao lado de Musk, ambos sorridentes, nas ruas de São Paulo. Na legenda, o governador brinca: “Talvez digam por aí que é inteligência artificial, mas a verdade é que sou eu levando o Elon Musk para dar uma volta no centro da capital”.

A publicação, em tom jocoso, não tem a intenção de se passar como uma foto real. A imagem tem erros de processamento, como rasgos na camisa vestida pelo bilionário — no canto inferior direito, é possível ver a logomarca do Grok, plataforma de IA generativa controlada pelo proprietário do X.

Nova sede do governo paulista

A brincadeira foi utilizada por Tarcísio como parte da campanha de divulgação da nova sede do governo de São Paulo. Atualmente sediado no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, bairro da Zona Sudoeste de São Paulo, o Executivo deve ser transferido para os Campos Elíseos, na região central da capital paulista.

Com custo estimado em 4 bilhões de reais, a previsão é que o Palácio dos Campos Elíseos comece a ser construído em março de 2025 e finalizado até 2029. O objetivo, segundo o governo estadual, é revitalizar o centro da capital, atualmente considerado uma das áreas mais perigosas da cidade.

O novo prédio-sede do Executivo ficará na região da Cracolândia — atualmente, a zona que concentra o comércio e consumo de crack na capital paulista está situada nos arredores das avenidas Ipiranga, Duque de Caxias e Rio Branco, perto da Estação Júlio Prestes e da Praça Princesa Isabel.

