SP: Rodrigo sobe cinco pontos e empata com Tarcísio, diz Ipespe

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, subiu cinco pontos e empatou com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) em segundo lugar na disputa pelo governo estadual, segundo a pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 23.

O tucano subiu de 16% para 21% das intenções de voto. Tarcísio subiu dois pontos e chegou a 23% – os dois estão empatados dentro da margem de erro. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) segue na frente com 36% das intenções de voto, mesmo percentual do levantamento anterior, de 11 de setembro.

Vinicius Poit (Novo), Altino (PSTU), Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB) e Elvis Cezar (PDT) têm 1% cada. Os indecisos são 8%. Outros 9% declararam voto nulo ou branco.

O levantamento aponta que, em um eventual segundo turno entre Haddad e Tarcísio, o petista tem vantagem com 47% dos votos, ante 37% do ex-ministro. Já em um cenário com Haddad e Rodrigo, a diferença é de sete pontos.

O Ipespe ouviu 1 000 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-02673/2022.