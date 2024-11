SP identifica suspeito de assassinato no aeroporto e oferece recompensa

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 19, a identidade e a fotografia de um dos suspeitos de participação no assassinato do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos no último dia 8. O órgão oferece recompensa de 50.000 reais a quem tiver informações sobre o paradeiro de Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos.

Segundo a SSP, a identificação foi feita após uma extensa análise de câmeras de segurança, principalmente as do saguão do terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos, o maior do país. As imagens mostram o momento em que Gritzbach foi alvejado por dois homens armados de fuzis, que saíram de dentro de um carro preto quando a vítima deixava o aeroporto. Ele foi atingido por dez tiros. Na ação, um motorista de aplicativo que passava pelo local também foi atingido e morto.

Empresário do ramo imobiliário, Gritzbach tinha envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo os investigadores. Ele era investigado por lavagem de dinheiro e pela autoria intelectual da morte de dois importantes integrantes da facção. Nos últimos meses, o empresário estava em negociação com o Ministério Público para firmar acordo de colaboração premiada e, nas tratativas iniciais, havia delatado as atividades da organização e também de policiais civis.

Segundo os investigadores, momentos antes do crime, Kauê circulava pelo saguão do aeroporto e sinalizou aos homens que estavam dentro do carro quando Gritzbach seguiu para a área de desembarque. O suspeito foi preso em 2022 por envolvimento com tráfico de drogas, informou a SSP. A polícia ainda trabalha na identificação dos autores e dos mandantes do atentado. Não está descartada a participação de policiais que faziam a escolta do empresário no momento do crime.

A divulgação da identidade do suspeito e o anúncio de recompensa por informações sobre seu paradeiro ocorrem após ter sido frustrada a operação deflagrada na manhã desta terça para prendê-lo. Policiais cumpriram mandados de prisão e de buscas e apreensão em endereços da capital paulista, principalmente na região norte, mas não localizaram o suspeito.

Segundo a secretaria, as informações que levem a Kauê podem ser fornecidas pelo telefone 181 ou por meio de “web-denúncia” no site do órgão. A identidade do denunciante será preservada.