Servidores ambientais ampliam greve e param em 22 estados e no DF

Servidores ambientais federais de dezoito estados e do Distrito Federal iniciaram uma greve nesta segunda-feira, 1º, para reivindicar reajuste salarial e reestruturação de carreiras no Ministério do Meio Ambiente, Ibama, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro. Eles se juntam aos funcionários de outros quatro estados que já cruzaram os braços no dia 24 de junho.

A categoria está mobilizada desde o início de janeiro, quando decidiu paralisar boa parte das atividades. Servidores do Ibama, por exemplo, suspenderam as ações de fiscalização, se concentrando apenas em tarefas internas e burocráticas. Os funcionários rechaçaram a proposta apresentada pelo governo federal em maio, que previa aumento salarial apenas para 2025 e 2026.

A greve iniciada hoje aumenta ainda mais o impacto sobre o funcionamento dos órgãos. Segundo a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema), quase todas as atividades foram suspensas, com exceção das consideradas essenciais ou emergenciais, como prevenção e controle de incêndio, resgate e reabilitação de fauna. O setor de licenciamento ambiental funciona com contingente reduzido (10%).

Os primeiros estados a paralisar as atividades foram Paraíba, Pará, Acre e Rio Grande do Norte. Nesta segunda, também entraram em greve os servidores: Goiás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rondônia, Roraima e Mato Grosso do Sul.

Marina Silva

No sábado, 29, servidores do Ibama e ICMBio palestra da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, protestaram em um evento com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Rio Branco (AC), no auditório da Fecomércio. Os funcionários levaram faixas com pedidos de reestruturação e a frase “Marina, sua sumida”.

Impacto da paralisação

Segundo a Ascema, a área de degradação florestal da Amazônia (eliminação parcial da vegetação por atividades como queimadas, garimpo e extração de madeira) aumentou quase dezessete vezes no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação ao mesmo período do ano passado.

A área de degradação passou de 408 km² em 2023 para 7.340 km² em 2024, representando um aumento de 1.699%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A Ascema atribui a situação ao fenômeno El Niño, mas também ao orçamento da gestão ambiental e à ausência de fiscalização durante a paralisação dos servidores.

A paralisação também afeta os processos de licenciamento ambiental – o número de autorizações emitidas pelo Ibama caiu 91% nos primeiros três meses deste ano. O setor mais afetado é o de petróleo e gás