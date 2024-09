Sem o apoio do sobrinho, tio de João Campos sofre em eleição em Olinda

Irmão de Eduardo Campos e neto de Miguel Arraes, o advogado Antônio Campos não consegue transformar o capital político dos emblemáticos ex-governadores de Pernambuco em intenções de voto para a disputa pela prefeitura de Olinda, onde é candidato pelo PRTB. Pesquisa Ipespe divulgada nesta terça-feira, 10, o coloca em um cenário embolado de disputa pela segunda colocação, distante 11 pontos percentuais da líder.

O levantamento, o primeiro feito pelo instituto na cidade, mostra que Mirella Almeida (PSD) aparece numericamente à frente, com 23%. Na sequência, em números absolutos, aparecem Izabel Urquiza (PL), com 15%; Vinicius Castello (PT), com 14%; e Antônio Campos (PRTB), com 12%.

A margem de erro da pesquisa, entretanto, é de 4,5 pontos percentuais para mais e para menos, o que aponta para um cenário de múltiplos empates técnicos. Márcio Botelho (PP) e Clécio Basílio (PCO) aparecem em seguida, com 3% e 2%, respectivamente.

A disputa na cidade ainda tem margem para mudanças de cenário por causa do alto grau de indefinição do eleitor. Entre os entrevistados, 14% disseram não saber quem escolher e 17% informaram que pretendem votar nulo ou em branco. O Ipesp ouviu 500 eleitores de Olinda entre os dias 5 e 7 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Campos opostos

A situação de Antônio Campos em Olinda é inversa à do sobrinho, João Campos (PSB), na cidade-irmã. O prefeito do Recife, que tenta a reeleição, lidera as pesquisas de intenção de votos com larga margem em relação aos adversários. Pesquisas realizadas por diferentes institutos apontam que o prefeito tem em torno de 80% das intenções de votos, enquanto seus adversários não alcançam dois dígitos.

Embora sejam da mesma família, João e Antônio Campos militam em espectros políticos diferentes e já protagonizaram rusgas públicas. O prefeito do Recife sempre foi do PSB, partido que foi do pai, Eduardo Campos, e do bisavô, Miguel Arraes. Em sua campanha à reeleição, tem a federação formada por PT, PCdoB e PV em sua chapa. Seu candidato a vice é do PCdoB.

Em Olinda, João apoia o candidato do PT, Vinicius Castello. O prefeito já gravou vídeos para a campanha mas, por enquanto, não deve aparecer em atos de rua. Seu irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB), marcou presença na caminhada organizada pelo candidato petista no final de semana passado.

Já Antônio Campos concorre pelo PRTB, partido que faz parte da base de apoio à governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), e que abriga o ex-coach Pablo Marçal como candidato à prefeitura de São Paulo. Na campanha em Olinda, Antônio Campos, inclusive, adaptou o gesto “faz o M” de Marçal e, com dois dedos, em vez de três, simula a letra A quando se apresenta ao eleitor.

Antônio Campos também integrou o governo Jair Bolsonaro — ele presidiu a Fundação Joaquim Nabuco, vinculada ao MEC, quando o ministro da Educação era Abraham Weintraub