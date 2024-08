Se for reeleito, prefeito de Maceió garantirá vaga para sua mãe no Senado

Em outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores de suas respectivas cidades. Como sempre, as eleições são marcadas pela dança das cadeiras na política — deputados, senadores e até ministros deixam seus postos para participar da disputa.

Neste ano, uma movimentação curiosa acontece em Maceió. Caso saia vitorioso na corrida à reeleição, o prefeito João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC, garantirá uma vaga no Senado a sua mãe, Eudócia Caldas (PL). Isso porque Eudócia é a primeira suplente do senador Rodrigo Cunha (Podemos), oficializado vice na chapa de JHC na última semana, com o apoio de caciques como o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

JHC foi eleito prefeito de Maceió em 2020, pelo PSB, com Ronaldo Lessa (PDT) como vice. Lessa deixou o posto no início de 2023, quando tornou-se vice-governador de Alagoas na chapa de Paulo Dantas (MDB). JHC, por sua vez, filiou-se ao PL em 2022 para apoiar a candidatura à Presidência de Jair Bolsonaro.

Apoio

As últimas pesquisas de intenção de voto mostram uma possível vitória de JHC ainda em primeiro turno. Sondagem do instituto Paraná Pesquisas divulgada no final de junho aponta o atual prefeito com 54,4% da preferência dos eleitores. Em segundo lugar, aparece o deputado federal Alfredo Gaspar (União) — que foi derrotado por JHC nas últimas eleições –, com 14,9%. Davi Davino Filho (PP) aparece em terceiro lugar, com 11,8% e, na sequência, Rafael Brito (MDB), com 0,7%. Brito é o candidato do MDB de Renan Calheiros e do atual governador, “arqui-inimigos” de Arthur Lira no estado.

JHC é cotado ainda como um nome forte para disputar o governo de Alagoas em 2026, sob a bandeira do bolsonarismo. Daqui a dois anos, o páreo alagoano estará em polvorosa. Além da disputa ao Executivo estadual, com o possível retorno do ex-governador Renan Filho à arena, políticos como o senador Renan Calheiros precisarão renovar seus mandatos. Calheiros deverá ter como principal adversário à corrida pela única vaga disponível ao Senado ninguém menos que Arthur Lira — que, como se bem vê, já tratou de declarar apoio à atual chapa de JHC.