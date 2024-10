São Paulo: quem são os eleitores de Nunes e Boulos no segundo turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira pesquisa eleitoral do segundo turno em São Paulo indica uma vantagem expressiva do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que lidera a disputa com 52,8% das intenções de voto sobre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tem 39%. O levantamento foi publicado nesta quinta-feira, 10, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A visão mais detalhada da pesquisa, contudo, indica alguns segmentos do eleitorado em que os candidatos têm maior ou menor força. A preferência por Nunes supera a de Boulos em virtualmente todos os recortes demográficos, mas há grupos em que os rivais têm popularidade acima ou abaixo da média geral que obtêm no eleitorado total.

O melhor de desempenho de Nunes é observado entre os eleitores que concluíram formação até o ensino médio (55,2%), mulheres (54,2%), eleitores de 25 a 34 anos (54,2%) e votantes com mais de 60 anos de idade (54,1%).

Boulos, por sua vez, tem nos votantes mais jovens, entre 16 e 24 anos de idade (43,8%), homens (41,5%) e eleitores que estudaram até o ensino fundamental (41,3%). Em nenhum recorte do eleitorado, no entanto, Boulos supera o prefeito.

Continua após a publicidade

Avanço em relação ao primeiro turno

Em relação às simulações de segundo turno realizadas pelo mesmo instituto antes da primeira rodada de votação no domingo, ambos os concorrentes avançaram em preferência de voto na média geral, com Nunes crescendo 2,2 pontos percentuais e Boulos subindo 3,7 pontos. Na contramão, a parcela dos indecisos e brancos ou nulos caiu, passando de 14,1% para 8,2% dos eleitores.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 7 e 9 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, na média dos resultados. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-08049/2024.