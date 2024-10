São Bernardo: Marcelo Lima cresce e vira líder isolado contra Alex Manente

Às vésperas do segundo turno da eleição para a prefeitura de São Bernardo do Campo, o ex-deputado e atual vice-prefeito, Marcelo Lima (Podemos), lidera a disputa com 49,7% das intenções de voto contra 39% do deputado federal Alex Manente (Cidadania). O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na pesquisa anterior, divulgada pelo instituto em 11 de outubro, Lima tinha 46,1% e Manente 39%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Com o avanço de 3,6 pontos percentuais da preferência por Lima e recuo de 2,1 pontos do rival, o empate técnico se desfez.

Votos brancos e nulos representam 7,2% do eleitorado, e outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Votos válidos e rejeição

Considerando apenas os votos válidos, sem indecisos e nulos, Marcelo Lima pontua 56% das intenções de voto e Alex Manente fica com 44%.

O levantamento questionou o eleitorado, ainda, sobre os candidatos em quem “não votariam de jeito nenhum”. Neste recorte, 47,9% declararam rejeição a Manente e 38,5% a Lima, enquanto 11% dos eleitores afirmaram que “poderiam votar nos dois”.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em São Bernardo do Campo entre os dias 19 e 22 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-09025/2024.

Sabatinas VEJA

Na terça-feira, VEJA realizou sabatinas com os dois candidatos à prefeitura de São Bernardo do Campo, dentro do projeto VEJA E VOTE. Assista pelos links abaixo as entrevistas com os dois concorrentes:

São Bernardo: ‘Sou alvo de fake news’, diz Marcelo Lima em sabatina VEJA

https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/sao-bernardo-sou-alvo-de-fake-news-diz-marcelo-lima-em-sabatina-veja/

São Bernardo: ‘Sou independente’, diz Alex Manente em sabatina VEJA

https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/sao-bernardo-sou-independente-diz-alex-manente-em-sabatina-veja/