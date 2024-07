Salvador: Bruno Reis abre ampla vantagem sobre candidato apoiado pelo PT

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), tem uma vantagem percentual bastante ampla sobre o seu maior perseguidor, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), na disputa pela prefeitura de Salvador na eleição deste ano, segundo levantamento feito entre os dias 12 e 15 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 16.

De acordo com a sondagem eleitoral, a menos de três meses da votação, Bruno Reis, que é aliado do ex-prefeito ACM Neto (União), tem 67,6% das intenções de voto conta 12,5% de Geraldo Júnior, que é apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo ministro Rui Costa (Casa Civil) e pelo senador Jaques Wagner, todos do PT, partido que governa a Bahia há cinco mandatos, mas nunca administrou a capital.

Jerônimo também já recebeu apoio público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em duas viagens a Salvador neste ano. Na eleição presidencial de 2022, a Bahia foi o estado e Salvador a capital que mais deram votos ao petista no segundo turno: respectivamente 72% e 71% dos votos válidos.

No levantamento à prefeitura divulgado hoje, aparecem na sequência Kleber Rosa (PSOL), com 3,0%, e Victor Marinho (PSTU), com 2,8%. Entre os entrevistados, 8,4% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,8% não souberam ou não responderam.

Embora a diferença de mais de cinquenta pontos seja extraordinária, ela já estava nesse patamar no levantamento anterior feito pelo mesmo instituto, em junho – Reis, então, tinha 64,0% contra 11,0% de Geraldo Júnior.

Avaliações de governo

O bom desempenho eleitoral de Bruno Reis é alavancado pela avaliação que a população faz da sua gestão. Segundo a pesquisa, 75,3% aprovam a sua administração, enquanto 19,8% a desaprovam e 5,0% não souberam dizer ou não responderam.

Já o desempenho do governador Jerônimo Rodrigues, o principal padrinho de Geraldo Júnior, divide os eleitores da capital baiana: 50,4% aprovam o seu trabalho, enquanto 45,1% o desaprovam e 4,5% não souberam dizer ou não responderam.

A pesquisa ouviu 800 eleitores em Salvador.