Sabatina de Dino na CCJ do Senado já tem data para acontecer

Giro VEJA - 27 de novembro

O fim da novela das indicações de Lula para a PGR e o STF

O presidente anunciou nesta segunda-feira, 27, os nomes indicados para o STF e para a PGR. O escolhido para a Procuradoria-Geral da República foi o vice-procurador geral eleitoral, Paulo Gonet. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias das indicações, a defesa de Marina Silva em relação à COP28 e a fala do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre a relação de Lula e Tarcísio de Freitas são os destaques do Giro VEJA.