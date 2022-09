RS: pesquisa anima o PT, que sonha com uma virada difícil na reta final

O petismo gaúcho andava meio acabrunhado com a marcha das pesquisas ao governo do estado, que davam o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) como favoritos a disputarem o segundo turno, com o candidato petista, o deputado estadual Edegar Pretto, longe do páreo.

Não que a situação tenha mudado de fato – Leite e Onyx continuam favoritos –, mas a pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 26, encheu de ânimo a militância petista no estado. Pretto subiu cinco pontos percentuais desde 16 de setembro (de 10% para 15%), enquanto Onyx ficou estável (tinha 26%, agora tem 25%). Leite continua com os mesmos 38% que tinha. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Além disso, o Ipec mostrou que o ex-governador Olívio Dutra (PT) lidera isolado a disputa ao Senado, com 30% das intenções de voto, à frente da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD), que tem 24%, e do vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos), que tem 21%.

De quebra, o mesmo instituto mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto no estado contra 37% de Jair Bolsonaro (PL) – eles estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os resultados animaram Edegar Pretto para o debate entre candidatos a governador na RBS, a afiliada local da TV Globo, nesta terça-feira, 27, que passou a ser considerado fundamental para uma improvável arrancada na reta final. “É hoje!! Nosso #ViraVoto já começou e este será um debate decisivo para nós que estamos rumo ao 2° turno”, empolga-se Pretto. “Assim será, companheiro”, completa Olívio.

Um dos objetivos da militância petista é acabar com o voto “Luleite”, ou seja, o eleitor que vota em Lula para presidente, mas escolhe Eduardo Leite para governador para impedir a vitória do bolsonarista Onyx Lorenzoni.

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro em 85 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09277/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04810/2022.