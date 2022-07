RS: Eduardo Leite lidera, mas vantagem para Onyx é bastante apertada

O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Rio Grande do Sul, mas a sua vantagem para o segundo colocado, o ex-ministro Onix Lorenzoni (PL), é bastante apertada, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os 27 de junho e 1º de abril e divulgado nesta segunda-feira, 4.

Segundo a pesquisa, o tucano tem 29,5% das intenções de voto contra 22,1% de Onyx, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB), com 7,6%; o senador Luis Carlos Heinze (PP), que também busca o voto do bolsonarismo, com 6,6¨%; e o deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 5,3% — todos estão empatados na margem de erro.

A seguir, aparece outro bloco com o vereador Pedro Ruas (PSOL), com 2,5%; o ex-deputado Vieira da Cunha (PDT), com 2,2%; o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), com 2,1%; e o ex-deputado Roberto Argenta (PSC), com 1,2%.

Entre os entrevistados, 10,5% disseram que irão votar em branco, nulo ou anular o voto e 10,5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 64 municípios do Rio Grande do Sul e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-07079/2022.