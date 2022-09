Rodrigo Garcia manda afastar professor flagrado com arma em escola de SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) determinou o afastamento imediato do professor Esdra Bandeira da Silva, da rede estadual de ensino, que foi flagrado portando uma arma de fogo em uma escola de Suzano, na Grande São Paulo. Rodrigo, que é candidato à reeleição, classificou o episódio de “inadmissível”. “Isso não é exemplo para nenhum jovem”, afirmou.

O professor, que dava aulas na escola José Benedito Leite Bartholomei, afirmara que tinha o direito por ser CAC, sigla usada para definir quem é caçador, atirador ou colecionador e que se tornou bastante comum no governo Jair Bolsonaro (PL), que flexibilizou as regras para esse tipo de atividade.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a documentação apresentada pelo professor não autoriza o porte de arma de fogo. “Trata-se de documentos que autorizam a posse de arma (que não se confunde com porte) para tiro desportivo e o porte de trânsito de arma de fogo. Como a escola, por óbvio, não faz parte do trajeto entre a origem e os locais de prática de tiro, a documentação não autoriza ao professor portar arma dentro da unidade escolar”.

Suzano é a mesma cidade onde, em 2019, dois estudantes, armados com um revólver calibre 38 e uma machadinha, mataram oito pessoas também em uma escola estadual, a Raul Brasil. Na época, os autores do massacre admitiram terem sido influenciados por episódios semelhantes ocorridos em escolas dos Estados Unidos.